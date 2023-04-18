السعودية اليوم / 85,000 مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية أجياد للدعوة خلال رمضان



مكة المكرمة ٢٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣م واس

بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الخامس والعشرين منه أكثر من 85.332 مستفيدا ، في إطار جهود الجمعية في نشر العلم الصحيح تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.

وشملت البرامج الدعوية التي نفذتها الجمعية خلال رمضان الحالي تقديم 28 كلمة وعظية, و28 درسا علميا ، وتوزيع 42732 مصحفاً مترجماً بسبع وعشرين لغة عالمية, وتوزيع 6000 حقيبة حفاوة ضيف الرحمن, وتوزيع أكثر من 2500 مطوية, وإقامة 3 مسابقات إلكترونية، وإنتاج مقاطع انيميشن من خلال مشروع مقتدون الذي حظي بمشاهدة أكثر من 8 ملايين ظهور, وشارك في تنفيذ المبادرات الرمضانية أكثر 60 متطوعًا ومتطوعة, إضافة إلى تنفيذ الجمعية العديد من المبادرات الإلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي أن الجمعية نفذت البرامج الدعوية الرمضانية بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة والمتعاونين, وأقيم البرامج الدعوية في أربعة جوامع بمنطقة الحرم المكي؛ وهي: جامع البغدادي، وجامع السبيل، وجامع الكعكي، وجامع الأمير متعب, مشيرا إلى أن عناوين البرامج والكلمات والدروس تمحورت حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري، وعن الصلاة والزكاة وبيان فضل العمرة في رمضان.

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17:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.