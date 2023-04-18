القبض على مقيمين لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها

20.714 جامعا ومصليا مهيأة لصلاة عيد الفطر بجميع المناطق أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة جاهزية 20.714 جامعاً ومصليًا مكشوفاً لإقامة صلاة... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ أمطار متوقعة على بعض المناطق اعتبارا من عصر اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء،.وقال المركز إنه يتوقع هطول الأمطار على... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال مساء الخميس دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ شهادة للمباني تراعي المعاقين وتعالج التشوهات تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزام اصحاب المباني السكنية والتجارية، وكذلك المباني الحكومية، بالحصول على «شهادة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ أعداد غفيرة من الزوار بمسجد عائشة يشهد مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- ارتفاعًا متزايدًا من قبل الزوار والمعتمرين، وذلك من أجل الذهاب خارج الحل وارتداء الإحرام... مكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: أحمد الجهني 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ 19 بندا لإعادة النظر بمعايير شركات العمرة حدد اجتماع لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور عدد كبير من شركات ومؤسسات العمرة، 19... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 27 رمضان 1444 هـ 27 رمضان 1444 هـ

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