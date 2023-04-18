أمطار متوقعة على بعض المناطق اعتبارا من عصر اليوم

وقال المركز إنه يتوقع هطول الأمطار على بعض المناطق ابتداء من الساعة 3 من مساء اليوم، ولمدة 24 ساعة.
وكان المركز توقع في وقت سابق هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض،القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها,كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة،عسير،جازان،نجران تمتد الى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
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