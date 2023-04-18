السعودية اليوم / إدارة التحريات بشرطة الرياض تقبض على مقيمين لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها



الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في تزوير رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لذلك، وضبط بحوزتهما أجهزة إلكترونية ومعدّات للتزوير، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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16:19ت م

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