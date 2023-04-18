السعودية اليوم / نيجيريا تجيز لقاحًا بريطانيًا للملاريا



أبوجا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أجازت هيئة الدواء والغذاء في نيجيريا اليوم لقاحًا للملاريا، مطور من جامعة أكسفورد البريطانية، وذلك بعد أيام من إجازة غانا لنفس اللقاح.

وقالت السلطة في بيان لها إن موافقة مبدأيه أعطيت للقاح /أر إن 21/ المضاد للمالاريا، تماشيًا مع معايير منظمة الصحة العالمية، معلنة عن ضرورة توسيع التجارب الميدانية للوصول إلى المرحلة الرابعة.

ويأتي قرار نيجيريا بالموافقة على لقاح أكسفورد بعد أسابيع من موافقة هيئة الغذاء والدواء في غانا، على استخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر وثلاث سنوات، وبذلك تكون غانا أول بلد أفريقي يجيز استخدام اللقاح.

وتعد نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان، ومن أكثر البلدان معاناة من الملاريا، حيث تصل نسبة الإصابات على المستوى العالمي 27%، بينما تمثل نسبة الوفيات 32%، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2021.

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16:10ت م

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