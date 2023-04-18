شكرا لقرائتكم مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في حائل.

وأظهر المقطع المتداول، تجمعات للمياه تغرق الشوارع في حائل، حيث داهمت المنازل والمحال الجارية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.