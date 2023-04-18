اخبار السعوديه

مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لغرق أحياء وشوارع في محافظة عفيف بمياه الأمطار.

وأظهر المقطع، تجمعات لمياه الأمطار في شوارع حفيف عرقلت حركة  المرور، بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة بمنطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا