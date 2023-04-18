شكرا لقرائتكم مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة شمال غرب القويعية.

وأظهر المقطع، مشاهد لتدفق المياه بوادي الخنقة، بعد هطول أمطار غزيرة بالقويعية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.