السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القرود



سيئول 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم ثلاث إصابات جديدة ومؤكدة بمرض جدري القرود ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 إصابة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن اثنين من المرضى من مواطني كوريا الجنوبية، ويقيم أحدهما في سيئول والآخر في إقليم كيونغكي، بينما الثالث هو أجنبي يعيش في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، مشيرةً إلى أن المصابين الثلاثة لم يسافروا للخارج في الآونة الأخيرة.

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11:33ت م

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