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السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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جيزان 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول امطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحه ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ8 مساء.
//انتهى//
11:17ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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