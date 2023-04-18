السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزر فيجي



سوفا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر فيجي في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 562 كم.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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09:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.