شكرا لقرائتكم خبر 20 مليون مستفيد من خدمات الترجمة واللغات بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخرت وكالة اللغات والترجمة كثيرا من الوسائل التقنية الحديثة لبث خطب ودروس المسجد الحرام خلال رمضان، بهدف نشر الرسالة إلى أكبر عدد من المستفيدين حول العالم، خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن الوكالة سعت لاختيار الكفاءات البشرية المميزة من المترجمين والتقنيين المتخصصين، لترجمة ونقل خطب ودروس المسجد الحرام، وكذلك البرامج الرمضانية، والاستفادة من خدمة البث على مدار 24 ساعة، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعة FM.

وأشاد بالزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة الكترونيا، إذ بلغ عدد المستفيدين 19893925 مستفيدا حول العالم، وذلك من بداية رمضان حتى نهاية الثلث الثاني منه، مما يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية التي توفرها الرئاسة العامة لخدمة المسلمين كافة بالمسجد الحرام، وحول العالم، مواكبة بذلك رؤية المملكة (2030).