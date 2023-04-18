شكرا لقرائتكم خبر تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 600 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة مبلغ 600 مليون ريال، منذ تدشينها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وتواصل الحملة عبر منصة العمل الخيري «إحسان» استقبال التبرعات على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من رمضان، فيما وصل إجمالي حجم التبرعات في المنصة منذ حتى الآن إلى نحو 3 مليارات و800 مليون ريال، وما تزال التبرعات مستمرة.

تمكين المنصة

ويعود النجاح الذي وصلت إليه هذه الحملة إلى التمكين المستمر من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لمنصة «إحسان»، حيث يحرص على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تعمل وفق حوكمة عالية تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية المملكة ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

ويؤكد هذا الرقم مدى تفاعل المجتمع وثقته بالتبرع عبر منصة «إحسان» خلال رمضان، الذي يعد موسما عظيما للصدقة والبر والإحسان وفرصة سانحة للباذلين والمعطين، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يتقرب الإنسان إلى ربه بالصدقات والأعمال الخيرية.

أحدث التقنيات

وتطبق منصة «إحسان» للعمل الخيري أحدث البرامج التقنية الحديثة بما يسهم في تمكين إيصال التبرعات التي تتلقاها إلى مستحقيها كافة، وفق عمليات تبرع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرعين إلى مجالات خيرية متنوعة بشكل سريع وسهل وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

وبلغت عمليات التبرع حتى الآن 64,313,695 عملية استفاد منها 4,869,763 مستفيدا ومستفيدة في 6 مجالات هي: التعليمية والاجتماعية والصحية والغذائية والسكنية والدينية.

وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/، إلى جانب مركز اتصال المحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.

منصة «إحسان»







3.8 مليارات ريال تبرعات عبر المنصة



64.3 مليون عملية تبرع



4.9 ملايين مستفيد ومستفيدة



6 مجالات للأنشطة الخيرية