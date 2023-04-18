400 مشرف على نظافة المسجد الحرام وساحاته

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وأوضح مساعد مدير إدارة الشؤون الخدمية جابر ودعاني، أن إحصاءات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، تشمل استهلاك 3.600.00 لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، إضافة إلى ترحيل 2000 طن منذ بداية رمضان المبارك من النفايات المختلفة، من المسجد الحرام إلى المرمى المخصص لها.
وأشار إلى أن عمليات التطهير تجري عبر كفاءات تم تأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد وجودتها، بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، كما تستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة؛ للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع، إضافة إلى تخصيص معدات خاصة لغسل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.
وأبان أن تطهير المطاف يستغرق نحو 20 دقيقة، إذ إن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة، مع استمرارية عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.
إحصاءات التطهير والتنظيف
- استهلاك 3.600.00 لتر من المطهرات الصديقة للبيئة
- تشغيل 1000 معدة للمشاركة في أعمال الغسيل
- تعطير المسجد الحرام بـ85.000 لتر معطرات يوميا
- تشغيل 100 فواحة معطرة جدارية داخل توسعة الملك فهد
- توزيع 4000 حاوية نفايات صغيرة وكبيرة
- 1000 مشاية بلاستيكية على المداخل والمخارج
- 35.000 سجادة جديدة بجميع مصليات المسجد الحرام
- ترحيل 2000 طن نفايات منذ بداية رمضان
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