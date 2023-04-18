إنقاذ حياة معتمر خمسيني تعرض لنزف داخلي

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وقال التجمع الصحي بمكة المكرمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل، تبين وجود كسر في أحد الأضلاع للجهة اليمنى من منطقة الصدر، مما أدى إلى نزف داخلي تجمع حول الرئة، وتسبب ذلك في أزمة تنفسية للمعتمر.
وأضاف: عقب التأكد من استقرار الحالة، تم نقل المريض إلى مستشفى النور بمكة المكرمة بشكل عاجل، لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
وأكد التجمع استعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، حيث يعمل مستشفى أجياد للطوارئ بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي المؤهل تأهيلا عاليا، لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.
يذكر، أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن، خلال العام الماضي، من تقديم خدمة طبية لـ637 حالة دخول للعناية المركزة.
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