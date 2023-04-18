شكرا لقرائتكم لحظات مبهجة لعائلة سعودية تودع أسرة إندونيسية عملت لديهم 33 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظات مبهجة لعائلة سعودية أقامت احتفالية مميزة بمناسبة توديعهم لعائلة إندونيسية عملت لديهم لمدة 33 عامًا.

تكريم أفراد العائلة

وخلال مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قام رب الأسرة السعودي بتوزيع الهدايا وتكريم أفراد العائلة الإندونيسية.

تفاعل وإعجاب

من جانب آخر، حظي الفيديو بـ تفاعل واسع من المغردين، وأعرب العديد منهم عن إعجابهم بالمقطع وأعادوا نشره عشرات المرات.