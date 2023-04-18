شكرا لقرائتكم خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظات خشوع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال دعاء صلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالحرم المكي.

ودعا السديس بتأثر قائلًا: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وعن والدينا، وعلى المسلين أجمعين يا رب العالمين، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.

3 ملايين مصلٍّ

من جانب آخر، أشرف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، شخصيًّا على تنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع المنظومة الأمنية؛ لضمان انسيابية تدفق الحشود وتوفر الخدمات المعيارية للقاصدين من خلال غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بعضوية القيادات الميدانية للرئاسة التي تتابع أولًا التقارير الميدانية المتعلقة بتسخير الخدمات، وتوفير كل الإمكانيات حتى يؤدي المعتمرون مناسكهم في يسر وسهولة، فيما عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع قيادات المسجد النبوي لضمان سير الخطط المرسومة.

تناغم مع المنظومة الأمنية

وقدرت تقارير رسمية بقيام ما يقارب الـ3 ملايين بأداء الصلوات ليلة الـ 27 في المسجد الحرام، حيث تدفق القاصدون المعتمرون والمصلون والزائرون للمسجد الحرام وساحاته والأحياء المجاورة والفنادق ووصلت صفوف المصلين للأحياء الداخلية وفق خطة وضعتها المنظومة الأمنية ركزت على عدم حدوث اختناقات وإدارة الحشود وفق الخطط المرسومة.

لا اختناقات

وقال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس: الحمد لله خطط ليلة الـ27 مضت وفق الأهداف المرسومة لها بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان للمعتمرين بتضافر الجهود مع شركاء النجاح التناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة وفق حوكمة بكامل الخدمات لراحة وطمأنينة قاصدي المسجد الحرام لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتابع الرئيس العام: أنه رغم الكثافة العددية المليونية إلا أن تعظيم التنسيق مع المنظومة الأمنية أدى لعدم وجود اختناقات والحمد لله.