شكرا لقرائتكم خبر مشاركة 33 ألف شخص في مبادرة «سنابل أجاويد» بتعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام التعليم بعسير الدكتور أحمد العمري، أن المبادرة سجلت نجاحا كبيرا في صناعة التأثير الإيجابي في المبادرات المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع وإحداث حراك ضخم في مجالات البذل والعطاء بمختلف أشكالها.
وأضاف أنه بجهود فرق العمل في الإدارة والمكاتب والمدارس، تضاعفت نتائج المبادرة ومستهدفاتها وتحققت أرقام كبيرة فاقت التوقعات، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين من سنابل أجاويد بلغت 16,634 مستفيدا ومستفيدة، من المرضى، وكبار السن وذوي الإعاقة، والأيتام، وحراس المدارس وأبناء الشهداء والموظفين العاملين في مواقعهم والمعلمين والقدوات، لافتا إلى أنها تهدف إلى تعزيز قيم العطاء والتطوع والتعاون والجود، وتحقيق مبدأ التكامل المجتمعي واللحمة الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي لمحتاجيه من الفئات التي استهدفتها المبادرة، مؤكدا حرص أمير المنطقة على تعزيز القيم ومكارم الأخلاق، وبث روح التعاون والتطوع في نفوس أفراد المجتمع، واستنهاض الهمم لخدمة المجتمع في شتى المجالات.
وثمن جهود فرق العمل من الإدارات والمكاتب والمدارس لإنجاح المبادرة وفق الخطط المعدة لذلك، مؤكدا على أهمية العمل على استدامة مثل هذه المشاريع، وتطويرها وتعزيزها في المجتمعين التعليمي والمحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة 33 ألف شخص في مبادرة «سنابل أجاويد» بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.