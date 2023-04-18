برنامج تقني لدعم المشاريع المبتكرة بالجامعة الالكترونية

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ويهدف البرنامج إلى تعلم الارتقاء بالمشاريع التقنية المبتكرة إلى المستوى التالي لإطلاقها كشركات ناشئة، كما يستهدف رواد الأعمال من الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية في الجامعات السعودية.
ويشتمل البرنامج على ورش عمل تحدد مسارات مختلفة لعقلية ريادي الأعمال وتعرف بأفضل الممارسات الدولية لبناء شركات تقنية ناشئة لديها فرص الوصول لشبكات التمويل وصناديق الاستثمار الجريء.
واختتمت مرحلة ورش العمل الجمعة، حيث قدمها مجموعة من خبراء الاستثمار الدولي والمتخصصين في تطوير الأعمال والمشاريع التقنية، والتي اشتملت على موضوعات تهدف إلى تطوير نماذج الأعمال والحصول على مهارات التسويق واستقطاب المستثمرين، وهي: أفضل الممارسات لبناء نموذج عمل عالي الجودة ومربح، وطرق تحديد عرض القيمة للشركة الناشئة، واستراتيجية الدخول إلى السوق وصيغة الربح، والتطور ضمن النظام البيئي للشركات الناشئة وتحسين فرص جذب التمويل الأولي أو تمويل المرحلة المبكرة.
برنامج الماجستير
من جهة أخرى أعلنت الجامعة عن موعد بدء القبول في برامج الماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.
وأوضحت الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا أن القبول يبدأ الأربعاء 13 / 10 / 1444 هـ الموافق 3 / 5 / 2023م ويستمر حتى الأربعاء الموافق 27 / 10 / 1444هـ الموافق 17 / 5 / 2023م عبر البوابة الالكترونية.
وأبانت أن القبول سيكون متاحا في مرحلة الماجستير، ماجستير إدارة الأعمال، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، الماجستير في التسويق الرقمي، ماجستير تقنيات الترجمة، ماجستير الأمن السيبراني، الماجستير في علوم البيانات، الماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
معايير تقييم الأفكار والمشاريع
- عناصر نموذج العمل
- مستوى الابتكار والتفرد للحل التقني المقدم
- ترشيح مجموعة من المشاريع المقدمة
- الانتقال لمرحلة جلسات الإرشاد والتوجيه
- يحصلون خلالها على نصائح وأفكار
- نقل مشاريعهم التقنية لمستوى جاذب لفرص الاستثمار
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