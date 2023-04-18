السعودية اليوم / 3 فرق طلابية سعودية تشارك في النهائيات العالمية لبطولة دوري فيرست للروبوت



الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

تستعد 3 فرق طلابية للمشاركة في النهائيات العالمية لبطولة دوري فيرست (FIRST) للروبوت 2023 بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة، تحت إشراف الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية "تحكم"، وبالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بداية من الأربعاء المقبل وعلى مدار أربعة أيام.

وتضم الفرق المشاركة 12 طالباً وطالبة من إدارات تعليم الرياض وجدة والشرقية، حيث تشارك ضمن ثلاثة مسارات هي دوري فيرست ليجو "الصغار" من 6 إلى 10 سنوات، ودوري فيرست ليجو "التحدي" من 9 إلى 16 سنة، والمسار الثالث تحدي فيرست التقني لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتتيح منافسات دوري فيرست للطلبة؛ المشاركة في التفكير التخيلي والعمل الجماعي في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات؛ لتعزيز الابتكار, واستكشاف وتنمية وتطوير مهارات الروبوت والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن التصفيات الأولية على مستوى مناطق المملكة المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة أقيمت في مارس الماضي في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

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