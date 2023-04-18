الصقورية سكن للعمالة وتشوهات بصرية

وكالة البلديات
قال المواطن محمد القريني: نعاني من كثافة العمالة التي تسكن في الحي، كما أن الحي يعاني من التشوهات البصرية كالحفر في الطرق التي تسبب مشاكل للمركبات الأمر إلى دفعنا للتقدم بخطاب للمحافظة منذ أكثر من عامين وتم تحويل معاملتنا إلى البلدية بتاريخ 2/5/1442 بعد ذلك صدرت معاملتنا إلى البلدية من وكالة البلديات في الرياض بتاريخ 15/6/1442، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين لم يحل الموضوع.
لم تعالج
استغرب المواطن خالد القعيد أنه على الرغم من تخصيص لجنة بهذا الموضوع بعد أن وصلت معاملتنا إلى البلدية منذ أكثر من عامين تقريبا لم يحل بل العمالة في ازدياد والتشوهات البصرية لم تعالج.
لا مساكن ملاصقة
من جهته قالت أمانة منطقة الرياض لـ"دوت الخليج": نثمن دور السكان في التبليغ عن أي ملاحظات مرصودة داخل الأحياء السكنية، ونؤكد أن الفرق الميدانية تباشر أعمال بلاغات تحسين المشهد الحضري في جميع محافظات منطقة الرياض ومن بينها محافظة المزاحمية، كما نوضح بأنه لا توجد مساكن ملاصقة لسكن العمالة في المحافظة وفقًا للأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن.
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