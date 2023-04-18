مصادرة نصف طن مواد غذائية فاسدة بنجران

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية أسفرت كذلك عن تحرير 88 مخالفة و95 إنذارًا، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، ولضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.
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