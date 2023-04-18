السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة



الدمام 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، خلال زيارته لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المنطقة الشرقية على الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأشاد سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء وتوظيف أحدث التقنيات بمختلف أنواعها لتحقيق جودة حياة كل من يعيش على ثرى وطننا الغالي .

وقال سموه " إن الإمكانيات التقنية والأجهزة المتطورة في مركز 911 المتميز الذي يدار بكوادر وطنية من أبناء وبنات الوطن تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل احترافي ليتميزوا في إدارة هذا الصرح الكبير الذي يقدم خدمات نوعية بالتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية المختلفة" .

وكان في استقبال سموه عند وصوله لمقر المركز بالظهران العميد عبدالله بن فهد الفارس قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية وقيادات ومنسوبي المركز.

وتجول سموه في أقسام المركز وأستمع لشرح عن كل قسم والخدمة التي يقدمها بالإضافة للتقنيات المستخدمة في تلقي البلاغات وضمان إحالتها آليًا للجهة المختصة في أسرع وقت بالإضافة لتوفر متحدثين بعدة لغات.

ونوه العميد الفارس إلى أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية هو الثالث من نوعه على مستوى المملكة ويضم منظومة اتصال متكاملة تضمن الاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة وفق مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية ، حيث يخدم المركز بالمنطقة الشرقية، 12 محافظة بالإضافة لمدينة الدمام، بعد أن وحّد عمل 29 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911) ويستقبل المركز جميع المكالمات والحالات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية والخدمية .

حضر الزيارة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومديرو ورؤساء الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

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