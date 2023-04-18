السعودية اليوم / الهيئة السعودية للفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية



الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

كشفت الهيئة

ويجسد الشعار ما تحمله المهمة العلمية للمملكة من أهداف سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة، فيما سيزيّن الشعار الزي الرسمي لطاقم الرحلة، حيث جرت العادة في جميع الرحلات الفضائية أن يكون هناك شعار رسمي لكل رحلة قبل مغادرة الطاقم كوكب الأرض إلى الفضاء.

ويتميز الشعار الذي اتخذ شكلًا دائريًّا بعلم المملكة، والذي يمثل هوية رائدي الفضاء السعوديين، ويعبر عن إرث المملكة وتاريخها وخصوصيتها الثقافية وتقاليدها، من خلال لون العلم الأخضر، الذي يرمز إلى راية الإسلام، واللون الأبيض رمز النقاء الذي كتبت به الشهادتان، والسيف المسلول أحد مظاهر التراث السعودي الأصيل والعريق، والذي يؤكد الحزم في تطبيق العدل.

ويبرز الشعار موقع المملكة على خارطة العالم، كما يظهر العلم السعودي محاطًا باسمي رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني، وريانة برناوي، وذلك لتوضيح موطن رواد الفضاء في المهمة، إضافة إلى حزمتين مشعتين تنطلقان من المملكة نحو الفضاء تمثلان رائدي الفضاء السعوديين، وذلك لتقديم رسالة تحفيزية للشباب السعودي للاهتمام بعلوم الفضاء، وزيادة الوعي بوظائف العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز التعليم العالي في مجال الفضاء.

ويؤكد شعار الرحلة تطلعات المملكة والتزامها بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته.

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الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسكشفت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم، عن الشعار الرسمي للمهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، والتي سيكون على متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريانة برناوي، وعلي القرني والذي يعد أيضاً أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.ويجسد الشعار ما تحمله المهمة العلمية للمملكة من أهداف سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة، فيما سيزيّن الشعار الزي الرسمي لطاقم الرحلة، حيث جرت العادة في جميع الرحلات الفضائية أن يكون هناك شعار رسمي لكل رحلة قبل مغادرة الطاقم كوكب الأرض إلى الفضاء.ويتميز الشعار الذي اتخذ شكلًا دائريًّا بعلم المملكة، والذي يمثل هوية رائدي الفضاء السعوديين، ويعبر عن إرث المملكة وتاريخها وخصوصيتها الثقافية وتقاليدها، من خلال لون العلم الأخضر، الذي يرمز إلى راية الإسلام، واللون الأبيض رمز النقاء الذي كتبت به الشهادتان، والسيف المسلول أحد مظاهر التراث السعودي الأصيل والعريق، والذي يؤكد الحزم في تطبيق العدل.ويبرز الشعار موقع المملكة على خارطة العالم، كما يظهر العلم السعودي محاطًا باسمي رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني، وريانة برناوي، وذلك لتوضيح موطن رواد الفضاء في المهمة، إضافة إلى حزمتين مشعتين تنطلقان من المملكة نحو الفضاء تمثلان رائدي الفضاء السعوديين، وذلك لتقديم رسالة تحفيزية للشباب السعودي للاهتمام بعلوم الفضاء، وزيادة الوعي بوظائف العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز التعليم العالي في مجال الفضاء.ويؤكد شعار الرحلة تطلعات المملكة والتزامها بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته.// انتهى //00:51ت م0009

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