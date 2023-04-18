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صالح المحيميد: ‏80 % من القيادة صناعة ذاتية

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الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور صالح المحيميد المتخصص في شأن القيادة: إن تعريف القيادة يرتبط بمرحلة الطفولة والقيم والمسؤولية والتفاعل والحكمة.

80 % ذاتية

وأوضح المحيميد، خلال لقائه ببرنامج الليوان، على قناة روتانا خليجية، أن فكرة القيادة تقوم على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن 80% من صناعة القيادة تكون عملية ذاتية.

تعريفات القيادة

وتابع: أن القيادة هي عملية التفاعل المؤثر بين القائد والفريق من أجل تحقيق مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن تعريفات القيادة تعددت بعدد الباحثين الذين تناولوها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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