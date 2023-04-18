شكرا لقرائتكم صالح المحيميد: ‏80 % من القيادة صناعة ذاتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور صالح المحيميد المتخصص في شأن القيادة: إن تعريف القيادة يرتبط بمرحلة الطفولة والقيم والمسؤولية والتفاعل والحكمة.

80 % ذاتية

وأوضح المحيميد، خلال لقائه ببرنامج الليوان، على قناة روتانا خليجية، أن فكرة القيادة تقوم على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن 80% من صناعة القيادة تكون عملية ذاتية.

تعريفات القيادة

وتابع: أن القيادة هي عملية التفاعل المؤثر بين القائد والفريق من أجل تحقيق مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن تعريفات القيادة تعددت بعدد الباحثين الذين تناولوها.