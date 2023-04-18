شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ‎تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.

فيما حضره من الجانب التشادي، معالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف، ومعالي وزير الدولة المستشار المكلف بالشؤون الرئاسية أبكر آدم مناني، ومدير مكتب رئيس الجمهورية إدريس يوسف بوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس إسماعيل سليمان لوني.