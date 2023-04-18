شكرا لقرائتكم تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بمحافظة جدة، تهيئة وتجهيز (769) مسجدًا وجامعاً و(16) مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.

وقامت الفرق الميدانية بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة وتوفير السجاد ومتابعة الصوتيات في إطار الجهود التي تبذلها الشؤون الإسلامية كي يؤدي المصلين صلاتهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.