سياسي / أستراليا تدعو إلى وقف العنف والقتال في السودان



كانبيرا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أعلن مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس أن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق بالغ من تصاعد العنف والقتال في السودان.

وقال واتس في بيان "تدعو أستراليا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية ومنع المزيد من إراقة الدماء التي لا داعي لها. الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".

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