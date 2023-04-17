بعد موجة من الجدل.. مركز الفلك الدولي ينفي إعلانه السبت أول أيام العيد

ردّ مركز الفلك الدولي على الأنباء التي تحدثت عن إصداره خبرا يؤكد أن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر، إذ أشار إلى أنه "ليس جهة إعلان" بل مركزًا يقدم المعلومات الفلكية.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مجتزءا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت".

وتابع الفلك الدولي بالقول: "ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية".

وعن المقال الذي استخدمته بعض وسائل الإعلام كمصدر لإعلان المركز، قال الفلك الدولي: "وقد احتوى المقال الأصلي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية".

وأردف المركز بالقول: "علما بأن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية".

وجاء في المقال الذي يتحدث المركز عنه: "ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 أبريل 2023م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين".

ويشير مدير المركز، المهندس محمد شوكت عودة، في المقال نفسه إلى أن "هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل".

ويضيف المقال: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل".