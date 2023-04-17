الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سورية

وأوضح بلجون أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم للهيئة بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت بلاغ يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بمحافظة جدة، وعلى الفور قام المرحل الطبي بإعطاء التعليمات الاسعافية لابن السيدة ( المبلغ ) الذي قام باجراء عملية الانعاش القلب الرئوي للحالة.
وأشار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إلى أن الفرقة الإسعافية استجابت للبلاغ بوقت قياسي مما سهل مباشرة الحالة وإكمال عملية الإنعاش القلبي الرئوي وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، إلى أن عاد النبض، وتم نقلها لأقرب منشأة صحية لاستكمال علاجها وإسعافها.
واشار "بلجون" الى انه استجابة المبلغ واتباعة التعليمات ساهم بشكل كبير في إنقاذ الحالة وهذا يدل على أهمية تعلم كافة أفراد المجتمع للاسعافات الأولية، حيث أن المبلغ يكون أول شخص يباشر الحالة.
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