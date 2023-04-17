السعودية اليوم / نائب سفير المملكة لدى بوركينا فاسو يستقبل أعضاء المجلس الرئاسي للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية



واغادوغو 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

استقبل نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو محمد بن عبدالله الجهني، أعضاء المجلس الرئاسي للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو برئاسة الشيخ عمر زونغرانا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين في بوركينا فاسو.

// انتهى //

22:52ت م

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