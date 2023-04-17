اقتصادي / محال الحلويات والمكسرات تشهد حركة تجارية مع قرب عيد الفطر بالحدود الشمالية



عرعر 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

تشهد محال الحلويات والمكسرات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً كبيراً من الزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم من الحلويات والمكسرات بمختلف أنواعها، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث رصدت عدسة "واس" الحركة الشرائية.

وأوضح عدد من البائعين أن الحلويات والمكسرات المتنوعة تشهد هذه الفترة من كل عام حركة مبيعات نشطة، لافتين النظر إلى أن أسعار الحلويات والمكسرات متفاوتة حسب النوع والصنف، مؤكدين أنها متوفرة بشكل كبير وبمختلف الأنواع.

من جانبها، كثَّفت الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة التجارة، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، حملاتها التفتيشية على المحال؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية، إضافة إلى التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، والتزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

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22:49ت م

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