السعودية اليوم / موائد الإفطار الجماعي عادات تتميز بها محافظة أملج



تبوك 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

يتوارث أهالي محافظة أملج جيل بعد جيل العادات الرمضانية في كل موسم مع حلول شهر رمضان المبارك بمختلف أنواعها ومنها موائد الإفطار الجماعي لأهالي الحي الواحد, التي تعبر عن روحانية هذا الشهر الفضيل, مزودين تلك الموائد بما تجود به نفوسهم.

ويحرص أهالي المحافظة على الاجتماع في مثل هذه الليالي المباركة مع أبنائهم حرصاً على تأصيل هذه العادات في نفوسهم، تجسيداً لإذكاء التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي، مطرزين مواقع الإفطار وبيوتهم بالزينة والإضاءات التي تتواءم مع ليالي شهر رمضان المبارك.

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21:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.