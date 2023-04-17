السعودية اليوم / أمطار على مراكز منطقة تبوك



تبوك 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة ، صاحبها زخات من البرد على مركز شقري وبجده والقليبة وفجر والهوج وضواحيها التابعة لمنطقة تبوك، وعلى مراكز ابيط ومديسيس والعسافية والكتيب بمحافظة تيماء.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:54ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.