اقتصادي / الأسهم الأوربية تغلق على انخفاض



عواصم 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم على انخفاض بقيادة من أسهم البنوك.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير بالقرب من أعلى مستوياته في عام، بينما أغلق المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية منخفضا 0.1% ليبقى عند مستويات قريبة من ذروة 22 عاما حققها الأسبوع الماضي.

وهبط سهم شركة إيه.إس.إم.إل الأوروبية المصنعة للرقائق 4.0%، ليقود الانخفاضات في مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع الذي تراجع 1.1%.

وانخفضت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور وأيكسترون بين 0.9% و3%، فيما تراجعت أسهم البنوك 1.4%.

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21:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.