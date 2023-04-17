اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على انخفاض



الرباط 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.07 %، عند 10.477,34 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16% ليستقر عند 839,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.04% بمجموع 792 نقطة.

بدوره سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعاً بنسبة 0.17% إلى 846,65 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.1% بمجموع 9.571,59 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.

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21:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.