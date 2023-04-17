اقتصادي / البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



القدس المحتلة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.22%، ما يعادل 1.44 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 654.32 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 77,697 سهماً، بقيمة إجمالية 157,051.06 دولار، نفُذت من خلال 62 صفقة.

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21:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.