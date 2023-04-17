السعودية اليوم / الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن مواعيد القبول لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1445هـ



الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أعلنت الجامعة

وأوضحت الجامعة ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا أن القبول يبدأ يوم الأربعاء 13 /10/ 1444 هـ الموافق 3 /5/ 2023م ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 /10/ 1444 هـ الموافق 17 /5/ 2023م عبر البوابة الإلكترونية.

وأبانت أن القبول سيكون متاحًا في مرحلة الماجستير، في ماجستير إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، وماجستير تقنيات الترجمة، وماجستير الأمن السيبراني، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة بوابة القبول على الرابط التالي: http://Info.seu.edu.sa.

// انتهى //

21:21ت م

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الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد بدء القبول في برامج الماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.وأوضحت الجامعة ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا أن القبول يبدأ يوم الأربعاء 13 /10/ 1444 هـ الموافق 3 /5/ 2023م ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 /10/ 1444 هـ الموافق 17 /5/ 2023م عبر البوابة الإلكترونية.وأبانت أن القبول سيكون متاحًا في مرحلة الماجستير، في ماجستير إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، وماجستير تقنيات الترجمة، وماجستير الأمن السيبراني، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة بوابة القبول على الرابط التالي: http://Info.seu.edu.sa.// انتهى //21:21ت م0127

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.