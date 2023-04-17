السعودية اليوم / إصابة فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل



القدس المحتلة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أصيبت فتاة فلسطينية مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع اعتقال شاب فلسطيني جنوب المدينة.

وفي الأغوار الفلسطينية، يواصل الاحتلال فرض حصاره وعرقلة حركة الفلسطينيين، خاصة على حاجز الحمرا، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين فيها.

// انتهى //

21:17ت م

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