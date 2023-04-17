السعودية اليوم / وزير العدل يوجه بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة



الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء ذات الصلة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.

وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.

وتعزز وحدة المعالجة المستدامة ممكنات خدمة المستفيدين، وترفع جودة وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومستوى الثقة بالعملية القضائية، كما تحقق الكفاءة التشغيلية، ومستهدفات خفض مدد التقاضي.

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20:51ت م

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