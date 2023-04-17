شكرا لقرائتكم حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 لشهر مايو المقبل.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).

مواعيد الصرف

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

تمديد الدعم

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.