شكرا لقرائتكم لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها بعد توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع.

وظهر في الفيديو، أحد أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق، وهو يحمل الطفلة بعد العثور عليها.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت أمس الأحد، العثور على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها.

وقال الحساب الرسمي للقوات على موقع “تويتر”، إن أمن الطرق بالمنطقة الشرقية عثر على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.