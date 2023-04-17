شكرا لقرائتكم لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو، لحظة إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين، وعلامات التضرع والخشوع على وجوههم مع أذان المغرب، وإفطار يوم 26 رمضان 1444 هجريًا وليلة 27 من رمضان.

الإفطار في الحرم المكي

وأظهرت فيديو لحظة إفطار الصائمين من ضيوف الرحمن، اليوم الاثنين في المسجد الحرام، وَسَط امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن، مع دعاء وابتهال الصائمين والمصلين من الزائرين.

الإفطار المسجد النبوي

كما ظهر في فيديو آخر لحظات إفطار الصائمين والمصلين تزامنًا مع أذان المغرب في المسجد النبوي الشريف، وعلامات التضرع والدعاء تزهر على وجوههم.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

وهذا البلد المبارك، تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.