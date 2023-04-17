شكرا لقرائتكم لقطات لأمطار غزيرة وسيول على حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، تساقط أمطار غزيرة وسيول قوية مع بردية تفترش على أراضي منطقة حائل، ضمن التقلبات الجوية الربيعية المصاحبة للأتربة والرياح الشديدة التي تجتاح عددًا من مناطق المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، جريان السيول من جراء الأمطار الغزيرة بحائل، مع حبات البرد والثلوج، في أجواء ربيعية باردة.