السعودية اليوم / قاصدو بيت الله الحرام.. مشاهد إيمانية خاشعة مطمئنة قبيل الإفطار



مكةالمكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

قبل أن يرفع المؤذن بالمسجد الحرام أذان المغرب إيذاناً بالإفطار يلهج الصائمون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من ثواب عظيم.

ورصدت عدسة واس هذه المشاهد الإيمانية الخاشعة التي يعيشها قاصدو بيت الله الحرام وهم ينعمون بالراحة والسكينة في ظل منظومة متكاملة ومتناغمة من الخدمات النوعية التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأداء المناسك بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

19:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.