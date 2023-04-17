السعودية اليوم / 118 وحدة إنارة تشكل هوية خاصة للمسجد النبوي



المدينة المنورة 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

لم يقتصر دور إنارة المسجد النبوي على الإضاءة فقط , بل أصبحت مظهرًا جماليًا يشكل هوية المكان، حيث تتكون إضاءات المسجد النبوي من النجفات والقناديل ووحدات الإضاءة الحديثة في جميع أروقة المسجد النبوي بالإضافة للحرم القديم وما يحويه من إضاءة تشكل تحفة فنية مع النقوش والخط العربي مما أضفى على المكان الروعة والجمال في مشهد تميز به المسجد النبوي وشكل له هوية خاصة.

وتحظى وحدات الإنارة في المسجد النبوي بعناية دائمة ومتابعة دقيقة على مدار الساعة من قبل وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة من قبل مهندسين وفنيين متخصصين وكفاءات وطنية مؤهلة، كما يتم التحكم في وحدات الإنارة من غرف التحكم الرئيسة عن بعد للحصول على إضاءة كافية حسب الموقع والتوقيت.

ويضم المسجد النبوي أكثر من ٣٠ نوعًا من وحدات الإنارة المتناسقة الشكل، وبعدد اجمالي يزيد عن ۱۱۸ ألف وحدة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية، كما يصل عدد النجفات إلى ٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة

// انتهى //

16:54ت م

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المدينة المنورة 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسلم يقتصر دور إنارة المسجد النبوي على الإضاءة فقط , بل أصبحت مظهرًا جماليًا يشكل هوية المكان، حيث تتكون إضاءات المسجد النبوي من النجفات والقناديل ووحدات الإضاءة الحديثة في جميع أروقة المسجد النبوي بالإضافة للحرم القديم وما يحويه من إضاءة تشكل تحفة فنية مع النقوش والخط العربي مما أضفى على المكان الروعة والجمال في مشهد تميز به المسجد النبوي وشكل له هوية خاصة.وتحظى وحدات الإنارة في المسجد النبوي بعناية دائمة ومتابعة دقيقة على مدار الساعة من قبل وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة من قبل مهندسين وفنيين متخصصين وكفاءات وطنية مؤهلة، كما يتم التحكم في وحدات الإنارة من غرف التحكم الرئيسة عن بعد للحصول على إضاءة كافية حسب الموقع والتوقيت.ويضم المسجد النبوي أكثر من ٣٠ نوعًا من وحدات الإنارة المتناسقة الشكل، وبعدد اجمالي يزيد عن ۱۱۸ ألف وحدة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية، كما يصل عدد النجفات إلى ٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام كما يوجد أكثر من ۸۰۰۰ وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة، وما يقارب ١١ ألف وحدة إنارة مكتوب عليها لفظ الجلالة وضعت فى الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته، كما توجد في ساحات المسجد النبوي والمآذن كشافات تصل قوتها من ١٠٠٠ إلى ۲۰۰۰ واط، مع توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.// انتهى //16:54ت م0086

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.