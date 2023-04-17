السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك مصحوبة بزخات من البرد



تبوك 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة، صاحبها زخات من البرد على مركز البديعة وضواحيه بمنطقة تبوك، وعلى مركز الكتيب بمحافظة تيماء.

كما هطلت أمس أمطار على مركزي القليبة والمعظم وضواحيهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

14:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.