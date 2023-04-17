السعودية اليوم / رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

غادر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، المدينة المنورة اليوم, بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين.

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14:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.