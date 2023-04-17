السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تؤكد 3 إصابات جديدة بجدري القرود



سيئول 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية 3 إصابات جديدة بمرض جدري القرود بدون سجلات السفر إلى الخارج، مما يثير مخاوف من انتشار الإصابات المنقولة محلياً.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بجدري القرود ارتفع إلى 13 حالةً، مشيرة إلى أن 11 حالةً كانت في سيئول، وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، جنوب شرق سيئول.

وكانت السلطات الكورية قد أعلنت عن أول حالة إصابة بالمرض في يونيو العام الماضي، وكانت الحالات الخمس الأولى مرتبطة بالسفر إلى خارج البلاد، لكن الحالات المتبقية التي بدأت 8 أبريل، ليس لديها سجلات السفر إلى الخارج، فمن المفترض أنها إصابات منقولة محلياً.

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10:51ت م

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