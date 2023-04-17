السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب قبالة سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ



بورت فيلا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 89 كم من غرب بورت فيلا في فانواتو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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10:47ت م

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